В селе Боровое под Новосибирском утонул 46-летний мужчина

В Новосибирской области утонул мужчина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области утонул 46-летний мужчина. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.
- Мужчина утонул в селе Боровое в Новосибирском районе. Это произошло 11 июля, - рассказали в МВД.
В МВД добавили, что материалы находятся в Следственном комитете.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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