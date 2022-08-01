В селе Боровое под Новосибирском утонул 46-летний мужчина

В Новосибирской области утонул мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области утонул 46-летний мужчина. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по НСО.

- Мужчина утонул в селе Боровое в Новосибирском районе. Это произошло 11 июля, - рассказали в МВД.

В МВД добавили, что материалы находятся в Следственном комитете.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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