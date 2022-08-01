Жители Новосибирской области подали 19617 заявок на догазификацию

Догазификацию региона обсудили на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Фото: правительство Новосибирской области.

Важным вопросом, который обсудили на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, стала догазификация в регионе. Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что на конец июля подано 19617 заявок на догазификацию.

- Прошу обратить внимание глав муниципалитетов на необходимость активизации работы по подворовому обходу во всех муниципальных образованиях, − подчеркнул Денис Архипов.

Важный момент: региональная программа газификации до 2025 года была значительно расширена: к газораспределительной системе планируется дополнительно присоединить 60 тысяч домов.

В лидерах по количеству заявок на догазификацию сегодня – Бердск, Куйбышевский и Чулымский районы – здесь подано порядка 60% заявок от плана текущего года.

Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Программа реализуется под контролем Правительства Новосибирской области. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную, догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.