Новосибирский вирусолог назвал главный минус назальной вакцины от ковида

Вирусолог из Новосибирска оценил назальную вакцину от ковида. Фото: Ксения Высотина

У назальной вакцины есть существенный минус – в некоторых случаях она впитывается лишь частично. Таким мнением в беседе с КП-Новосибирск поделился вирусолог Сергей Нетесов, профессор Новосибирского государственного университета.

Назальная вакцина – это препарат, который капают в нос.

- Испытание она прошла. Насколько я знаю, в некоторых регионах ее уже начинают применять. Но я могу сказать следующее – дело в том, что когда вам вакцину вводят шприцом, вы гарантированно получаете нужную дозу. Когда препарат вводят интраназально, капая в нос, он может либо полностью впитаться, либо лишь частично (если у вас насморк), - отметил Сергей Нетесов.

По словам эксперта, в последнем случае вакцина вступает в реакцию с ферментами носовой жидкости.

- Она попросту гидролизуется. Поэтому здесь есть неопределенность, - добавил в беседе с КП-Новосибирск вирусолог. - Хотя привиться интраназальной вакциной прямо в сезон – это очень хорошо. Потому что она действует сразу, антитела начинают образовываться очень быстро.

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