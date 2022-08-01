В Новосибирске пьяный мужчина разбил окно кафе и забрался внутрь перекусить

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

30 июля в 14.27 тревожный сигнал поступил из магазина разливных алкогольных напитков на улице Гурьевской. Прибывший экипаж ГБР разнял и вывел из помещения двух дерущихся молодых людей. Нанести ущерб магазину дебоширы не успели.

В 17.06 вызов поступил из поликлиники в Затулинском жилмассиве. В дневной стационар зашел пьяный мужчина и стал ругаться матом. Сотрудники медучреждения посчитали его хулиганом и нажали тревожную кнопку. К моменту прибытия ГБР-76 Агентства Безопасности выяснилось, что громогласный посетитель вывихнул плечо и кричал вовсе не на медперсонал, а просто от боли. В присутствии «гвардейцев» мужчине оказали помощь и вправили плечо, после чего тот самостоятельно покинул поликлинику.

Позднее, в 20.28, разнимать нетрезвых посетителей бойцам Агентства Безопасности пришлось в баре на улице Линейной. Межличностный конфликт между двумя молодыми людьми начался со словесной перепалки, а затем перерос в драку. Экипаж ГБР-77 разнял их и проследил, чтобы они покинули заведение.

В 2.51 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал о разбитом окне в закусочной на улице Хилокской. Прибывшие бойцы ГБР-77 обнаружили в кафе пьяного 50-летнего мужчину, употреблявшего найденные на месте алкоголь и продукты питания. Незваный гость так и не смог внятно ответить, что стало причиной проникновения - гастрономические пристрастия или желание найти что-то более ценное. Взломщик был передан прибывшим сотрудникам полиции.