Вот это улов: новосибирец выловил двух гигантских щук на рыбалке

Новосибирец привез с рыбалки двух огромных щук. Фото: Алексей НЕРЕЗОВ

Новосибирец Алексей Нерезов поймал двух огромных щук. Об этом мужчина рассказал в беседе с КП-Новосибирск.

По словам сибиряка, 29 июля он вместе с девушкой отправился на отдых, совмещенный с рыбалкой. Выбрали одно из мест в Новосибирской области.

- Мы были на рыбалке практически полные сутки. Рыбачили в НСО. В итоге я поймал две щуки. Вес первой составил 4,4 килограмма, а второй – 4,5 килограмма, - рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Несмотря на внушительный размер рыб, житель Новосибирска не сильно удивился такому улову.

- Дело в том, что раньше я вылавливал и более крупных рыб. Например, были «экземпляры» весом более восьми килограммов, - отметил Алексей Нерезов. – Поэтому в этот раз я не испытал огромной радости. Хотя заряд адреналина получил.

Мужчина добавил, что обеих щук забрал себе. Хоть сам он и не ест блюда из рыбы, зато его родители не прочь ей полакомиться.

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