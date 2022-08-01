Детскую поликлинику в Барабинске начнут строить на год раньше

Строительство стартует сразу после прохождения всех необходимых процедур. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сроки начала строительства детской поликлиники в городе Барабинске переносятся с 2023 на 2022 год по решению Правительства Новосибирской области.

На очередном заседании 1 августа под председательством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Правительство региона поддержало внесение изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», согласно которым строительство детской поликлиники в городе Барабинске начнется уже в этом году, а не в 2023, как предполагалось ранее. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Губернатор Андрей Травников отметил, что это крайне важный объект для региона и поручил министерству финансов и налоговой политики, а также министерству здравоохранения Новосибирской области оперативно решить все вопросы финансирования строительства.

— Этот объект и для меня долгожданный, поэтому с удовольствием приеду на начало строительства, — подчеркнул Андрей Травников.

Строительные работы на площадке детской поликлиники в Барабинске начнутся в 2022 году после прохождения всех необходимых процедур.

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