В Новосибирске ребенок на велосипеде едва не устроил ДТП

Велосипедист вылетел из-за поворота, скрытого высокими кустами. Фото: кадр из видео
В Кировском районе Новосибирска мальчик на велосипеде едва не угодил под колеса автомобиля. Трагедия могла произойти на улице 20 Партсъезда, однако ребенок успел затормозить, а водитель вильнуть в сторону, избегая столкновения. Произошло это днем в понедельник, 1 августа.
— Хочется ещё раз напомнить родителям о необходимости проведения бесед по ПДД со своими детьми, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Судя по видео, ребенок выезжал на дорогу со двора. Велосипедист с водителем не видели друг друга из-за высоких кустов, растущих сразу у поворота. Трагедию помогла избежать внимательность автомобилиста и то, что ребенок сразу затормозил.
Напомним, что похожая ситуация произошла на площади Станиславского. Там школьник на самокате также неожиданно выехал на проезжую часть, и двум водителям пришлось вильнуть в сторону, чтобы избежать столкновения. В результате один из автомобилей снес дорожный знак.
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