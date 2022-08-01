Родственники семьи, погибшей на пожаре в СНТ «Энергетик» под Новосибирском, просят помощи для похорон

Семья из четырех человек погибла в пожаре. Фото: пресс-служба СУ СКР по НСО // соцсети

В Новосибирске похоронят семью с двумя детьми, погибшую на пожаре на даче в СНТ «Энергетик». Родственники объявили сбор средств на похороны:

- Мы остались втроем: мама Виктора, младший брат – мой муж и я. У мамы обгорела рука и нога, она сильно порезалась, когда разбила окно. Соседи не остались в стороне – скинулись, как могли. Но нам сейчас нужно еще 150 тысяч на похороны, просим помощи у всех, – рассказала КП-Новосибирск невестка погибшего, Анастасия.

Семья, которая сгорела на пожаре, была положительной. 39-летний мужчина работал гендиректором производственной фирмы «Белмаш». 11-летняя дочка с первого класса висела на доске почета школы, 3-летний сын только пошел в детский садик. Мама детей ранее работала в РЖД, затем ушла в декрет и развивала творческую мастерскую вязания. В семье ждали третьего ребенка, женщина была на 9-м месяце беременности.

- Бабушка пыталась спасти детей, обгорела. Теперь она себя винит, но следователь сказала, что была безвыходная ситуация. Могла сама погибнуть, – рассказала Анастасия. – Одна из версий сейчас – пожар начался из-за водонагревателя в бассейне, в тройник могла попасть вода, и произошло короткое замыкание.

Напомним, трагедия случилась вечером 30 июля в СНТ «Энергетик» возле поселка Чик. Новосибирская семья с детьми приехала отдыхать на дачу. Вечером отец затопил печь и положил водонагреватель в бассейн, затем все пошли спать. Соседи заметили проблемы со светом, через парю минут дача уже горела. Двое взрослых и двое детей спали на втором этаже, они не смогли выбраться и погибли в пожаре.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь родственникам погибших – свяжитесь с редакцией по номеру: 8-923-145-11-03. Мы обязательно передадим ваши контакты потерпевшим.

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