В Новосибирске конкурсного управляющего подозревают в подкупе на полтора миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали конкурсного управляющего, которого подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом рассказали в ГУ МВД России по НСО.

По данным полицейских, в октябре 2021 года мужчина незаконно получил денежное вознаграждение в размере полутора миллионов рублей. Деньги ему передали учредители другого предприятия.

- Вознаграждение подозреваемый получил за подписание мирового соглашения и оказания иного содействия по переходу права собственности на недвижимое имущество данной организации, - уточнили в МВД.

Остальную часть подкупа – один миллион рублей, должны были передать подозреваемому уже после выполнения договоренности.

Уголовное дело возбудили по части 8 статьи 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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