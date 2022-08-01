В Кировском районе Новосибирска продлили сроки отключения горячей воды

В Кировском районе продлили сроки отключения горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировском районе горячей воды не будет до 23:00 1 августа. Об этом сообщили в СГК.

Напомним, жители Кировского района сидят без горячей воды с 20 июля. Отключения должны были продлиться до 31 июля. Однако возникли непредвиденные обстоятельства.

- Мы выявили серьезный дефект на магистральном трубопроводе по улице Петропавловская. Для его устранения пришлось продлить сроки ремонтов на один день, - объяснили в СГК.

Из-за этого в контуре Кировской районной котельной горячей воды не будет до 23:00 1 августа.

В Сибирской генерирующей компании извинились перед местными жителями за доставленные неудобства. Они пообещали решить проблему как можно скорее.

Ранее КП-Новосибирск писала, что без горячей воды остались больше тысячи домов с 20 июля.

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