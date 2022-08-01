Стала известна судьба ветхой библиотеки на улице Мусы Джалиля в новосибирском Академгородке

В Новосибирске решают судьбу старой библиотеки на Мусы Джалиля. Фото: Навигатор / Светлана КНИЖНИК.

Жители Академгородка интересуются судьбой старого здания библиотеки имени Шолохова на улице Мусы Джалиля, 5. Сейчас на этой территории активно проводят работы по благоустройству, сносят старые деревья.

В здании 1959 года постройки обвалилась штукатурка, потрескалась краска. Снаружи виден скелет из кладочной сетки. Дом похож на заброшенный, даже окна с одной стороны подгнили, не заменены пластиковыми.

– Никаких радикальных решений по поводу будущего библиотеки администрацией ЦБС пока не принято. Она стоит на муниципальной земле и абсолютно точно не подлежит сносу. Внутри всё не так уж плохо: канализация работает исправно, отопление и санузел в хорошем состоянии, установлены пластиковые окна, – рассказала «Навигатору» заведующая библиотекой Ольга Плотникова.

Сотрудники библиотеки отмечают, что хотели бы работать в более комфортных условиях. Сроки проведения косметического ремонта пока не названы.

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