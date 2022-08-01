В Барнауле во время потопа 10-летнего мальчика унесло течением на проезжую часть

В Барнауле маленького мальчика чуть не смыло течением под колеса автомобиля. Фото: В курсе 22.

В Барнауле маленького ребенка чуть не смыло сильным течением прямо под колеса автомобилей. Об этом сообщает издание amic.ru.

Инцидент произошел во время сильного ливня на перекрестке улиц Попова и Сергея Семёнова. 10-летний мальчик переходил дорогу, когда его сбил с ног мощный поток воды.

Ребенка поймали прохожие ниже по течению. Трое парней помогли ему подняться на ноги.

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