Очевидцы сообщили, что в Кировском районе Новосибирска автобус сбил пенсионерку. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 1 августа, очевидцы сообщили, что в Кировском районе Новосибирска автобус сбил бабушку. По словам горожан, произошло это на Северо-Чемском жилмассиве.

– Пожилая женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу и когда уже дошла до тротуара, её на «зебре» зацепил автобус №227, – написали в паблике «АСТ-54». Интересно, что в ГИБДД по Новосибирску факт наезда на бабушку не подтвердили:

– Заявка в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску поступала, факт наезда на пешехода не подтвердился, – пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Информация о случившемся уточняется.

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