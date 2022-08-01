В Новосибирске ухудшилось качество воздуха 1 августа

Небо заволокло серой дымкой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 1 августа, в Новосибирске зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Серое небо, небольшой туман и неприятный запах заметили горожане на улицах. Информация об этом появилась на карте качества воздуха AirVoice.

– Не рекомендуем выходить на улицу, – предупредили специалисты сервиса.

Качество воздуха начало ухудшаться днем 31 июля. Сейчас уровень загрязнения составляет 7 баллов из 10 возможных.

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