В Новосибирске ухудшилось качество воздуха 1 августа

Небо заволокло серой дымкой.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 1 августа, в Новосибирске зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Серое небо, небольшой туман и неприятный запах заметили горожане на улицах. Информация об этом появилась на карте качества воздуха AirVoice.
– Не рекомендуем выходить на улицу, – предупредили специалисты сервиса.
Качество воздуха начало ухудшаться днем 31 июля. Сейчас уровень загрязнения составляет 7 баллов из 10 возможных.
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