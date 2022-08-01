Телефонные террористы «заминировали» роддом № 6 в Новосибирске

В Новосибирске поступило сообщение об угрозе минирования роддома.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
В Новосибирске телефонные террористы прислали сообщение о минировании роддома на Вертковской. Об этом в понедельник, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве региона рассказал первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.
– Угроз терактов за неделю было 145. Каждый день приходили сообщения с угрозами минирования. В основном это были районные суды – несколько дней, все без исключения. Арбитражный суд был, один раз клинический роддом № 6 и все школы и лицеи города Новосибирска, – сообщил Борис Буреев.
Из всех учреждений эвакуировали людей, обыскивали здания. Взрывных устройств нигде не обнаружили.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жительницу Новосибирска обвинили в ложном сообщении о минировании метро. За это по уголовной статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
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