Новосибирцы повесили электросамокаты на дорожном знаке на перекрестке. Фото: "АСТ-54".

Очередной способ странной парковки элетросамокатов заметили в Новосибирске. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– На пересечении улиц Никитина и Панфиловцев арендовать самокаты будет не так просто, – написали в группе «АСТ-54».

На фото к посту видно, что самокаты повесили на знак «Стоп» рядом со светофором.

Многие противники электросамокатов поддержали поступок новосибирцев:

– Наконец то хоть кто-то нашёл для них достойное применение! Там им самое место, – написали сибиряки.

Некоторые все же осудили выходку:

– Вот зачем? Вы с пальм только спустились что ли? Как в Африке жить хотите.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы припарковали электросамокаты на крыше остановки

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