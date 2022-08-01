В Новосибирске отключают фонтаны перед Днем Воздушно-десантных войск

В Новосибирске отключат фонтаны ко Дню ВДВ. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске 1 августа отключают фонтаны перед Днем ВДВ. Директор МУП «Городской фонтан» Валерий Науменко рассказал КП-Новосибирск о том, что это делают ради безопасности.

– У нас 2 тревожных дня: Ивана Купалы и День ВДВ. Вообще, на мой взгляд, очень странно, что десантники в фонтанах купаются. На День ВМФ никто в фонтаны не лезет, – рассказал КП-Новосибирск начальник учреждения.

Как отметил Валерий Науменко в разговоре с КП-Новосибирск, сегодня он весь день в разъездах – работа на 15 фонтанах. Каждый понедельник в целях профилактики отключают все объекты, кроме того, что расположен в Первомайском сквере.

Специально ко Дню ВДВ воду сольют только из двух, особо опасных, которые чаще всего привлекают любителей понырять. Какие это будут фонтаны – станет сюрпризом для десантников.

Фонтаны вновь заработают 3 августа к 12 часам.

Валерий Науменко напомнил, что в фонтаны категорически запрещено нырять. Нарушая запрет, люди получали серьезные травмы, вплоть до летальных случаев.

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