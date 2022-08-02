Погода в Новосибирске на 2 августа 2022 года: жарко и облачно

Будет тепло до +25. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 2 августа 2022 года порадует теплом, но небо будет затянуто облаками.

— Ночью температура в городе составит +11…+13 градусов, днем — +22…+24. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 13, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет такая же температура воздуха, в отдельных районах пройдут дожди с грозами.

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