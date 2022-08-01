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Происшествия1 августа 2022 5:09

В районе Димитровского моста в Новосибирске утонул 26-летний парень

Его тело пока не нашли
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В районе Димитровского моста в Новосибирске утонул 26-летний парень.

В районе Димитровского моста в Новосибирске утонул 26-летний парень.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в районе Димитровского моста утонул 26-летний парень. Об этом на оперативном совещании сообщил заммэра Борис Буреев. Инцидент, по его словам, произошел 31 июля.

– Утонул мужчина 1996 года рождения. Водолазные работы проводили до 22:30. Тело пока не обнаружили, – уточнил заммэра на оперативном совещании.

В СК РФ по НСО пояснили, что не располагают информацией о происшествии.

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