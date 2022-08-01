В Новосибирской области зафиксировали 100 случаев заболевания клещевым энцефалитом

В Новосибирской области все больше людей заболевают клещевым энцефалитом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области увеличивается число пострадавших от укусов клеща. Об этом в понедельник, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава новосибирского управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– Ситуация сложная, напряженная. Укусы клещом с нарастающим итогом 14 643, что незначительно меньше уровня 2021 года. Заболевшие лабораторно подтвержденные случаи: клещевой энцефалит – 100 случаев, что больше прошлого года практически в 2 раза, – отметил Александр Щербатов.

Случаев боррелиоза – 138, что больше прошлого года в 2,3 раза. Больше всего укушенных в Искитимском, Мошковском районах, а также в Бердске. В городе самые опасные районы – Центральный, Дзержинский и Ленинский.

Напомним, ранее главный инфекционист Новосибирской области раскрыла причину массового нападения клещей летом 2022 года. Клещи активизируются каждые 6-8 лет.

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