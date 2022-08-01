В Новосибирске собака бойцовской породы прокусила руку женщине в подъезде жилого дома

Пес накинулся на женщину с собакой в подъезде. Фото: Наш дом Слобода.

В Новосибирске питбуль накинулся на женщину в подъезде и прокусил ей руку. Инцидент произошел ночью 31 июля в доме на улице Титова, 257. Об этом рассказали соседи в группе «Наш дом Слобода» в социальной сети «ВКонтакте».

Хозяин вышел на лестничную площадку с питбулем и отпустил пса с поводка. На первом этаже возле лифта стояла соседка, которая держала свою собаку в руках и смотрела в сторону мужчины, а затем отошла подальше.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как бойцовский пес спускается по лестнице. Через секунду раздаются истошные вопли: «Отпусти, отпусти!» – и оглушительный лай. Хозяин бежит вниз и с силой оттаскивает собаку, которая зажала в угол испуганную женщину.

– Пожалуйста, убери его! Я поднимусь наверх, у меня ребенок дома! – умоляет соседка, прижимая к груди своего питомца.

Хозяин хватает питбуля за шкирку, пытается усмирить и накинуть поводок. Пес все еще кидается в сторону жертвы. Через минуту мужчина выводит собаку на улицу, а женщина поднимается к себе в квартиру.

– Выяснилось, что была прокушена рука. Женщине пришлось вызывать скорую помощь, – уточнили в группе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Ленинский район стал лидером по числу жалоб на бродячих собак.

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