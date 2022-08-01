Общество инвалидов выиграло суд у мэрии Новосибирска на 34 тысячи рублей

В Новосибирске общество инвалидов выиграло суд с мэрией.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Кировская организация Всероссийского общества инвалидов выиграла суд у мэрии Новосибирска. Конфликт возник из-за того, что некоммерческая организация не выплатила деньги за аренду, когда в 2020 году грянул коронавирус. Об этом сообщает Сибкрай.ru.
Мэрия подала иск, несмотря на то, что общество инвалидов входило в список организаций, которым предоставили отсрочку из-за коронавирусных ограничений. Члены НКО остались без помещения.
Арбитражный суд региона постановил снять с общества обязанность выплаты долга. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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