Общество инвалидов выиграло суд у мэрии Новосибирска на 34 тысячи рублей

В Новосибирске общество инвалидов выиграло суд с мэрией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировская организация Всероссийского общества инвалидов выиграла суд у мэрии Новосибирска. Конфликт возник из-за того, что некоммерческая организация не выплатила деньги за аренду, когда в 2020 году грянул коронавирус. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Мэрия подала иск, несмотря на то, что общество инвалидов входило в список организаций, которым предоставили отсрочку из-за коронавирусных ограничений. Члены НКО остались без помещения.

Арбитражный суд региона постановил снять с общества обязанность выплаты долга. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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