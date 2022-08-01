В Новосибирске почти на 16 % подорожала аренда жилья

В Новосибирске подорожала аренда жилья.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске на 15,9 % выросла средняя ставка аренды однокомнатной квартиры. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на ЦИАН.
В первом полугодии 2022 года средняя сумма арендной платы за «однушку» составила 20,4 тысячи рублей. На 16 % по сравнению с прошлым годом выросла и средняя стоимость квадратного метра жилплощади в новостройке по сравнению со вторичным жильем.
Причина в падении спроса и увеличении предложения. Об изменениях на рынке недвижимости в регионе КП-Новосибирск ранее рассказывал аналитик Сергей Николаев. Он отмечал, что рынок сейчас ориентирован на покупателя, то есть у клиента есть возможность выбрать из множества вариантов.
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