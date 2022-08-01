В Новосибирске прошел пикник натуралов на Михайловской набережной

В Новосибирске прошел пикник натуралов. Фото: группа "ВКонтакте" "Дело Чести - Рома Элита".

Пока в Мочище гремело зрелищное авиашоу, на Михайловской набережной прошел пикник натуралов. Подростки разложили пледы на газоне и мирно пообщались. Напомним, ранее в мэрии на запрос КП-Новосибирск сообщали, что пикник не был согласован. На всякий случай к натуралам приставили охрану.

– Пришло более 30 человек, были как взрослые люди, так и несовершеннолетние. Основная масса людей – это спортсмены. Были также и девушки, заглянула на пикник и бабушка, которая прочитала свои прекрасные стихи, – рассказали участники пикника в группе «Дело Чести – Рома Элита» в социальной сети «ВКонтакте», где раньше выкладывали анонс мероприятия.

Как уточняют организаторы, пикник прошел без драк. Ребята мирно общались, ели принесенные с собой продукты и играли в настолки. Несмотря на безобидность мероприятия, участники все равно скрыли лица на фотографиях.

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