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Общество1 августа 2022 1:25

«Мило ползал по ним!»: Жительница Новосибирска обнаружила червей в купленных роллах

Сибирячка обнаружила червей в заказанных роллах
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На фото виден маленький белый червячок. По словам сибирячки, он был живым и двигался. Фото: "Фламп".

На фото виден маленький белый червячок. По словам сибирячки, он был живым и двигался. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска хотела провести приятный вечер, заказав роллы в службе доставки на Первомайской улице. Однако еда, которую привезли сибирячке, испортила и вечер, и настроение женщине.

– Мы в сушах обнаружили червей. Очень приятно! Оставшийся вечер мы провели за унитазом, – написала женщина на сайте «Фламп».

Она сопроводила пост снимком. На фото виден маленький белый червячок. По словам сибирячки, он был живым и двигался.

– К сожалению, нельзя добавить видео. Ведь на видео прекрасно видно, как он мило ползал! – добавила женщина.

Комментаторы разделили отвращение женщины.

– Просто жесть! – написали новосибирцы.

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