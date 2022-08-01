Сибиряк, приехавший в гости на дачу к другу, обчистил дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коченевском районе в полицию обратился дачник, который заявил, что его дом в одном из садовых обществ обокрали. С дачи, по словам мужчины, стащили бензопилу, шлифовальную машину, куртку, музыкальную колонку с флешкой. Также украли барсетку, в которой лежали документы на автомобиль. Общая сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по НСО.

Полицейские нашли и задержали домушника. Оказалось, что дачу обчистил приятель потерпевшего – 42-летний рецидивист. Ранее злоумышленник уже был судим, в том числе и за кражи. В день преступления он приехал из Оби в гости к товарищу на дачу. Увидев, что друга там нет, решился на кражу.

– В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли похищенные инструменты и другие вещи, – добавили в пресс-службе полиции.

На дачного вора завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber