Погода в Новосибирске на 1 августа 2022 года: придёт похолодание и грозы

Синоптики обещают грозы Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 1 августа 2022 года. Западно-Сибирский гидрометцентр дал прогноз на сутки:

- Днем +24...+26 градусов, ночью +17...+19 градусов. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает днем +19...+21 градус, ночью +14...+15 градусов. Пасмурно, днем и вечером ливни. Ветер северный, 3-5 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber