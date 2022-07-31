В Новосибирске 11-летний мальчик пострадал в ДТП с иномарками

Водитель иномарки врезался в машину с ребенком. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 11-летний пассажир «Тойоты Витц» пострадал в столкновении двух авто. ДТП случилось около 20:00 возле дома по улице Жуковского, 59.

- 20-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по улице Жуковского, поворачивая налево сна улицу Ереванская. Там он столкнулся с «Тойотой Витц» под управлением 41-летней женщины, - сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

От удара пострадал маленький пассажир «Тойоты Витц». «Скорая» доставила 11-летнего мальчика в больницу. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения.

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