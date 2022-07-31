В Новосибирской области за сутки 69 человек заболели коронавирусом

В реанимации находятся 15 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области 69 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки, среди них оказались 9 детей. Всего с начала эпидемии заболели 261 768 человек, в том числе 39 073 ребенка.

- Скончался один пациент – мужчина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 698 человек, - сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 15 человек, еще 2 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах Новосибирской области находятся 270 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него, в их числе 13 детей.

С начала борьбы с COVID-19 было сделано более 4,8 млн тестов на коронавирус.

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