Лучшие девушки-пилоты России выступили на авиашоу в Мочище-2022 в Новосибирске

Девушки выступали на Як-52 Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Первая в России женская эскадрилья «Барсы» покорила зрителей на авиашоу в Мочище-2022 под Новосибирском. Девушки показали фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах «Як-52».

«Барсы» появились в 2014 году и начали тренироваться на аэродроме "Боровая" в Сургуте. Командир эскадрильи шесть девушек-курсанток вскоре стали постоянными участницами авиашоу по всей России, а также не раз выступали на авиашоу в Мочище.

В Новосибирске девушки сорвали овации публики, исполнив фигуры высшего пилотажа, в том числе знаменитый «Тюльпан». Зрители бросились делать селфи на земле и назвали девушек своими героинями.

- Спасибо девчонки! Очень крутые номера высшего пилотажа показали нам в Мочище. Еще раз спасибо!

- Просто космос, высший пилотаж. Девушки вы герои!

- Это шикарно. Девушки, вы бесподобны. Спасибо вам большое, - написали люди в паблике в паблике пилотажной группы ВКонтакте.

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