Сибирячка с пенсионером погибли в ДТП с фурой под Новосибирском

ВОдитель и пассажирка погибли на месте Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске мужчина погиб, столкнувшись с фурой на Северном объезде. ДТП произошло днем 31 июля в 18:40, сообщили в полиции.

- Водитель седана «ВАЗ-2114» ехал по автодороге «Северный обход» в сторону Коченёво. На 38 километре он столкнулся с ехавшимв впереди седаном LADA Granta. В результате ДТП водитель Гранты выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате погиб 67-летний водитель Lada Granta и его пассажирка.

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