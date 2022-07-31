Замминистра транспорта Новосибирской области прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище

Авиашоу в Мочище 2022 стало крупнейшим в Сибири
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
В Новосибирской области замминистра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин показал прыжок с парашютом на авиашоу в Мочище-2022. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Чиновник прыгал в тандеме с высоты около 3 тысяч метров с самолета Ан-2. За штурвалом самолета находился пилот Олег Борисов. Невежин прыгал в составе фигурной группы парашютистов, которые спустились с флагами и знаменами.
По данным организаторов, авиашоу в Мочище-2022 посетили более 100 тысяч зрителей.
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