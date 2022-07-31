Под Новосибирском пропавший пес-чемпион России сам вернулся домой

Барон никогда не сбегал за семь лет. Фото: Предоставлено владельцами собаки

В Новосибирске пес -чемпион России Барон вернулся домой спустя два дня поисков. Об этом КП-Новосибирск рассказали хозяева собаки:

- Барон вернулся утром в субботу, 30 июля. Зашел домой сытый, довольный — хотя обычно собаки приходят голодные и обезвоженные. Может быть его кто-то накормил и помог вернуться, - рассказала КП-Новосибирск Николай.

Титулованный пес пропал три дня назад — сбежал из частного дома в СНТ близ села Морозово. Барон испугался родов другой собаки и выскочил на крыльцо, однако вечером не вернулся и хозяева забили тревогу.

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