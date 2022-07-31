Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года собрало более 100 тысяч зрителей

Авиашоу привлекло более 100 тысяч зрителей из Новосибирска и других городов
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 собрало более 100 тысяч зрителей. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
- Огромное спасибо организаторам за незабываемое шоу! Хорошо, что традиции продолжаются! - написала Анна Терешкова в своём телеграм-канале.
Выступления пилотажных групп поразили всех
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
На авиашоу было представлено около 80 экземпляров авиатехники. Как той, что учавствовала в полётах, так и той, что использовалась как выставочные образцы. В небе свои программы показали группы высшего пилотажа «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы».
Праздник стал подарком для горожан
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Среди гостей авиашоу оказались писатель Захар Прилепин, который даже смог полетать на самолете. А также правнук легендарного летчика Валерия Чкалова Игорь. Он заявил, что сам готов вернуться к полетам.
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