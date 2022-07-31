«В тельняшках и с пулеметами»: новосибирцы отмечают День Военно-Морского флота на набережной

Моряки вспомнили революционных матросов. Фото: Предоставлено Сергеем Сидоровым

В воскресенье, 31 июля, новосибирцы прошлись колонной в День Военно-Морского флота на Михайловской набережной. В акции участвовали более 100 человек, сообщили очевидцы.

Организаторами праздника выступило Новосибирское морское собрание при поддержке СГУВТ. По традиции шествие началось от монумента морякам и речникам, отдавшим жизни за отечество и завершилось у сцены.

Также моряки устроили автопробег по Красному проспекту: колонна машин и мотоциклистов поразила очевидцев.

Кроме того, горожан впечатлили реконструкторы, которые приехали на джипе времен Великой Отечественной войны. На машинах разместили знамена революционных матросов и реплику пулемета «Максим», а также другого оружия.

- Людей много было, но до коронавируса приходило больше. Раньше шествие начиналось с площади Ленина, было построение перед Оперным, затем перекрывали дорогу и колонна шла к монументу,- рассказал КП-Новосибирск Сергей Сидоров.

Новосибирцы привезли реплику легендарного пулемета на праздник. Фото: Предоставлено Сергеем Сидоровым

Праздник продолжился концертом и полевой кухней. Участники похвалили еду. А вот концерт новосибирцам показался недостаточно масштабным.

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