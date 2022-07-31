Писатель Захар Прилепин испытал самолет перед авиашоу в Мочище под Новосибирском

Известный писатель встретился с правнуком легендарного летчика Чкалова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин прилетел в Новосибирск посмотреть на авиашоу в Мочище 2022. Об этом рассказал историк из Санкт-Петербурга Виталий Трофимов во «ВКонтакте».

- Нас включили в депутатскую группу для участия в ежегодном фестивале на аэродроме в Мочище в Новосибирской области. Вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым и Захаром Прилепиным знакомлюсь с проблемами малой авиации. Покатали на самолете, выступили на круглом столе, - поделился Виталий Трофимов.

Историк Виталий Трофимов (слева) и правнук летчика Чкалова Игорь (справа). Фото: Виталий Трофимов

Историк отметил, что на форуме участвовал Игорь Чкалов — правнук героя СССР, легендарного новосибирского летчика Валерия Павловича Чкалова.

- Любопытно работают приводные ремни судьбы. Мой дед был дружен с Чкаловыми. Часто бывал у них в гостях. Ну вот и мы познакомились. Раньше Игорь занимался в основном общественной деятельностью, возглавлял Международный фонд Чкалова. Теперь возвращается в авиацию, учится летать. Почувствовал ценность фамильного дела, - сообщил Виталий Трофимов.

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