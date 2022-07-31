Капитан в отставке из Карасукского района, служивший на атомных подводных лодках, рассказал о посвящении в подводники

На практике первого курса будущий моряк-подводник вышел в море. Кораблём, на котором произошло первое плавание, стал военный авианосец «Минск». Фото: "Горсайт".

Тарас Твердохлеб, капитан третьего ранга в отставке, живущий в Карасукском районе, рассказал о своем посвящении в подводники. Об этом пишет «Горсайт».

Окончив 10-й класс, сибиряк поступил в единственное за Уралом высшее военное училище во Владивостоке. Они легко прошел конкурс, в котором было 12 человек на место.

На практике первого курса будущий моряк-подводник вышел в море. Кораблём, на котором произошло первое плавание, стал военный авианосец «Минск».

Когда подводная лодка отплыла от берега и погрузилась на 100 метров, новичков к себе позвали командир с замполитом. Они устроили молодым лейтенантам и матросам традиционное посвящение в подводники.

По словам Тараса Твердохлеба, тогда он выпил плафон солёной воды, поцеловал кувалду, а также пролез под «баночкой» – лавочкой. После чего командир подводной лодки повесил ему на грудь «тараньку» – медаль. Кроме того, будущему подводнику вручили диплом Нептуна.

Тарас Твердохлеб прошел серьезный путь – от лейтенанта до капитана 3 ранга. Во время всей службы неизменным оставалось одно – любовь к морю.

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