Новосибирцы собрали многокилометровую пробку перед авиашоу в Мочище

Многие новосибирцы выбрали электрички вместо часовых пробок Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы засняли огромную пробку перед авиашоу в Мочище. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение застопорилось на участке Северного объезда длинной в 10 километров.

Сервис подсчитал, что на объезд пробки потребуется 2 часа. По данным 2GIS, проезд от границы Новосибирска до станции Мочище займет более часа.

Кроме того, на время авиашоу перекрыто движение на участке Восточного шоссе с 06:00 до 16:00. Пользователи соцсетей хвалят дополнительные электрички, которые запустили власти:

- Сели на электричку и доехали, прекрасно все знали, что будут такие пробки, нет, надо все равно поехать и ныть потом, - написал подписчик «АСТ-54».

- С утра в электричках было относительно свободно, - отметил сибиряк.

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