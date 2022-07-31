Новосибирцы собрали многокилометровую пробку перед авиашоу в Мочище

Многие новосибирцы выбрали электрички вместо часовых пробок
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы засняли огромную пробку перед авиашоу в Мочище. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение застопорилось на участке Северного объезда длинной в 10 километров.
Сервис подсчитал, что на объезд пробки потребуется 2 часа. По данным 2GIS, проезд от границы Новосибирска до станции Мочище займет более часа.
Кроме того, на время авиашоу перекрыто движение на участке Восточного шоссе с 06:00 до 16:00. Пользователи соцсетей хвалят дополнительные электрички, которые запустили власти:
- Сели на электричку и доехали, прекрасно все знали, что будут такие пробки, нет, надо все равно поехать и ныть потом, - написал подписчик «АСТ-54».
- С утра в электричках было относительно свободно, - отметил сибиряк.
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