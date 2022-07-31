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Общество31 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске 31 июля 2022 года: в город придут грозы

Синоптики обещают жару и дожди в Новосибирске 31 июдя 2022 года
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Синоптики обещают дождливый день.

Синоптики обещают дождливый день.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске 31 июля 2022 года будет переменчивой: грозу сменит солнце и сильный ветер.

- Днем воздух в Новосибирской области прогреется до плюс 25 - плюс 30 градусов (непосредственно в Новосибирске - по плюс 26 - плюс 28 градусов). Возможны дожди и грозы, ветер с порывами до 14 м/с, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью похолодает до плюс 13 - плюс 18 градусов.

1 августа ожидается примерно такая же погода: грозы не прекратятся, воздух прогреется до плюс 28 градусов.

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