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Общество30 июля 2022 19:53

В Новосибирске закрывается магазин Massimo Dutti в торговом центре «Аура»

Его сотрудникам выплатили по 5 окладов
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Магазин закроется срвсем скоро.

Магазин закроется срвсем скоро.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске совсем скоро перестанет работать магазин сети Massimo Dutti в торговом центре «Аура». Об этом сообщило издание atas.info со ссылкой на сотрудников самой торговой точки.

Сотрудникам магазина, как подчкеркивает издание, выплатили по пять ежемесячных окладов и выдали хорошие рекомендации. Так что бывшие работники с легкостью найдут хорошие вакансии.

В понедельник, 1 августа, сотрудники разберут оставшиеся товары, и магазин прекратит свою работу. Однако официального сообщения о закрытии еще не было.