В Новосибирске закрывается магазин Massimo Dutti в торговом центре «Аура»

Магазин закроется срвсем скоро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске совсем скоро перестанет работать магазин сети Massimo Dutti в торговом центре «Аура». Об этом сообщило издание atas.info со ссылкой на сотрудников самой торговой точки.

Сотрудникам магазина, как подчкеркивает издание, выплатили по пять ежемесячных окладов и выдали хорошие рекомендации. Так что бывшие работники с легкостью найдут хорошие вакансии.

В понедельник, 1 августа, сотрудники разберут оставшиеся товары, и магазин прекратит свою работу. Однако официального сообщения о закрытии еще не было.