Следственный комитет забрал материалы дела о ДТП, в котором новосибирец лишился ноги

Делом об аварии займутся следователи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель СК РФ Александр Барстыкин поручил забрать в Следственный комитет материалы проверки по делу о ДТП, в котором новосибирский велосипедист Роман Калугин лишился ноги.
Напомним, в июле 2021 года Романа Кулугина сбил автомобиль, он стал инвалидом. И хотя прошел год, виновнику ДТП всё ещё не предъявили обвинение. Более того, в полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Следователям предстоит разобраться, были ли правомерны действия полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер