Следственный комитет забрал материалы дела о ДТП, в котором новосибирец лишился ноги

Делом об аварии займутся следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Барстыкин поручил забрать в Следственный комитет материалы проверки по делу о ДТП, в котором новосибирский велосипедист Роман Калугин лишился ноги.

Напомним, в июле 2021 года Романа Кулугина сбил автомобиль, он стал инвалидом. И хотя прошел год, виновнику ДТП всё ещё не предъявили обвинение. Более того, в полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Следователям предстоит разобраться, были ли правомерны действия полиции.

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