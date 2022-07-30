В Новосибирской области коронавирусом за сутки заразились 66 человек

Коронавирус подтвердился у 66 пациентов. Фото: Минздрав НСО.

Оперштаб Новосибирской области сообщил новые данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 66 человек, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии диагноз был потвержден у 261699 человек (среди них - 39064 ребенка).

Сейчас в отделениях реанимации находятся 13 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 3 пациента. Ни одного летального случая за день не зарегистрировано.

С начала пандемии выздоровели 254480 пациентов, трое из них выписались за минувшие сутки.

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