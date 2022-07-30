Тысячи жителей Новосибирска отправились в отпуск в Яровое

В Яровое едет много туристов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В этом году одним из популярных направлений для отдыха для новосибирских туристов стало Яровое в Алтайском крае: туда в свой отпуск отправились тысячи жителей столицы Сибири. Почему туристов привлекло именно оно, рассказали в турагентствах.
- Действительно, в этом году необычно много туристов отправиль в Яровое. Прежде всего, их привлекает доступная цена: четыре дня и четыре ночи обойдутся там в среднем в 13200 рублей на взрослого человека, - рассказали в турагентстве «Сибирские просторы».
Еще один аргумент в пользу поездки в Яровое - знаменитое розовое озеро Бурсоль, которое находится в 40 километрах.
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