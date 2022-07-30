Тайна трехчастной личины: новосибирские ученые пять лет гадают о смысле древнего артефакта, найденного под новым жилмассивом

Наталья Басова, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, держит фигурку с тремя ликами. Фото: archaeology.nsc.ru/paeas.ru

Под фундаментами домов ЖК «Европейский берег» могли затеряться следы «древних новосибирцев». К счастью, археологи успели провести раскопки, пока стройка полностью не уничтожила памятник старины. В 2017 году ученые достали на поверхность артефакты возрастом в 4600 лет, но разгадать их тайны не могут до сих пор. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Археологи раскопали могильник эпохи бронзы. Там захоронено двадцать два человека. В останках лежали культурные артефакты: фигурка человека, птичка, лосик, пряжки… Из материалов — бивень мамонта, рог оленя, камень. Среди предметов была и загадочная «трехчастная личина».

— Мы не знаем, для чего она использовалась. Предмет имеет руки, ноги и три лика — каждое смотрит в свою сторону. Это не значит, что у фигурки три головы. Иногда так обозначают движение, а иногда взгляд в прошлое, настоящее и будущее, — рассказал «КП-Новосибирск» Александр Постнов, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

Какой смысл вкладывал в фигурку древний мастер, ученые не знают. Нужно финансирование, время на проведение анализов, передовое оборудование. Эти технологии, возможно, еще даже не изобрели. Еще одна проблема: находка уникальна, но выводы по частному случаю не делаются. Все, что остается, — включать воображение. А это ненаучно и грозит ошибками.

— Вы смотрели мультик «Русалочка»? Краб и Русалочка заплыли на заброшенный корабль. Нашли там предмет незнакомой цивилизации — вилку. Краб посчитал, что вилкой нужно расчесывать волосы, Русалочка поверила. Это очень археологический сюжет. Говоря нашим языком, краб «интерпретировал предмет». Археологи точно так же гадают о назначении предметов прошлого. Но без доказательств это будет обычная фантазия, — улыбается Александр.

Пока найденные предметы хранятся у ученых, часть лежит в музее. Исследование еще не закончено — чем дальше мы идем в будущее, тем выше шанс понять прошлое.

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