Росгвардейцы помогли эвакуировать сотрудников комбината. Фото: Росгвардия.

Стали известны подробности пожара на хлебокомбинате в Новосибирске 29 июля 2022 года. Напомним, здание вспыхнулопятничным вечером. Что там происходило, рассказали сотрудники Росгвардии.

- Прапорщик полиции Алексей Прохоренко и сержант полиции Денис Полюбинаво время пвтрулирования заметили дым над хлебозаводом, - рассказали в Рогвардии. - О пожаре они сообщили эксренным службам и сами поехали на место ЧП.

Сотрудник службы безопасности сообщил росгвардейцам, что на территории комбината находятся несколько десятков человек.

- Алексей и Денис помогли орназивать эвакуацию и вывели с территории около 80 человек., - поячнили в Росгвардии.

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