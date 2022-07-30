Юрист заявил о возможности реального срока для полицейских после убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Девушка встречалась с мигрантом год. Фото: соцсети/Никита МАНЬКО

Юрист Михаил Жуков оценил перпективы по делу полицейских, которых обвинили в халатности после убийства 17-летней девушки в Новосибирске. Напомним, школьница встречалась с 27-летним мигрантом Хушнудом. Он стал поднимать на девушку руку, а когда она его бросила, угрожать расправой. Ее родители трижды обращались в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских. Им может грозить суровое наказание - до пяти лет лишения свободы.

- Причем срок, вероятнее всего, будет не условным, а реальным, - считает юрист Михаил Жуков. - Есть прецедент в Кемеровской области: там судят полицейских, которые не отреагировали на обращение девушки с сообщением об угрозах. В итоге она умерла.

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