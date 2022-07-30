Мошенница заманивала новосибирцев в мессенджерах, обещая дешевые продукты

Полиция поймала мошенницу.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Новосибирские полицейские поимали мошенницу, которая обещала в мессенджерах закупить дешевые продукты.
- Поступило пять заявлений от жителей Заельцовского и Ленинского районов. Схема была одна и таже: лиди откликались на объяление, делали заказ и производили онлайн-оплату, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Стоимость покупок варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей.
Затем мошенница обещала связаться с клиентами и пропадала. Разумеется, никакой доставки не было.
Полицейские быстро вычислили мошенницу: ей оказалась 37-летняя жительница Заельцовского района. Во время обыска у нее нашли телефон и тетрадь с записями заказов. Возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер