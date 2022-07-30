Древние собаки в Сибири сидели на «морской диете» и были падальщиками

Главными конкурентами собак были волки. Фото: «Наука в Сибири».

К любопытному выводу пришел международный коллектив ученых под руководством Роберта Дж. Лозея из Университета Альберты и Университета Саскачевана. Они исследовали костные остатки 143 собак и 8 волков из 35 археологических памятников Сибири периода голоцена (возраст самых древних останков - около 9000 лет). И пришли к любопытному выводу: если сейчас хвостатые лопают корм, то тогда рацион у них был совсем другой.

Все дело в том, что у собак были серьезные конкуренты.

- Реконструкция размеров тела сибирских собак показывает, что к среднему голоцену большинство из них было намного меньше, чем плейстоценовые волки. Это способствовало тому, что они стали рыться в мусоре, питаться мелкой добычей и снижать социальную активность, - цитирует ученых издание «Наука в Сибири».

И тут весьма кстати пришлось соседство с людьми: охотиться было ни к чему, псы довольствовались тем, что им доставалось от человека.

- Данные показывают, что сибирские собаки адаптировались к новым пищевым нишам, в том числе в сообществах собирателей, уже 7 400 лет назад, с появлением в рационе пресноводных ресурсов. Доказательства морской диеты появляются примерно 1 400 лет спустя, - отмечают ученые.

Разумеется, самостоятельно ловить рыбу собаки не могли, особенно если учесть, что многие реки по несколько месяцев скованы льдом. Так что перейти на новый рацион им помог человек. В итоге вместе с размерами тела у собак стали уменьшаться размер зева и сила укуса. У некоторых из них развилась способность лучше переваривать крахмалы.

Но не все было хорошо: собакам приходилось есть в том числе и испорченную еду, в итоге у них появились паразиты. А сами хвостатые стали переносчиками болезней, которые опасны в том числе и для человека.

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