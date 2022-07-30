Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2022 4:23

В Новосибирске курильщик, которого избил сосед-зожник, прошел судебно-медицинскую экспертизу

Когда станут известны ее результаты, будет ясно, заведут ли на напавшего мужчину уголовное дело
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Пенсионер получил удары по голове. Удар пришелся пенсионеры по голове. Фото: предоставлено героем публикации/ стоп-кадр.

Пенсионер получил удары по голове. Удар пришелся пенсионеры по голове. Фото: предоставлено героем публикации/ стоп-кадр.

В Новосибирске 66-летний пенсионер, которого отправил в нокаут сосед-зожник из-за курения у подъезда, намерен наказать своего обидчика. Об этом он заявил корреспондентам КП-Новосибирск.

Напомним, потасовка произошла возле подъезда дома на улице Высоцкого. Врачи диагностировали у пенсионера ссадины и рассечение на голове – пришлось наложить шов.

- Я написал заявление в полицию, прошел судебно-медицинскую экспертизу, предоставил справки из больниццы. Ее результаты должны прийти в ближайшие дни, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск 66-летний Евгений.

По результатам экспертизы станет ясно, насколько серьезный вред причинен здоровью мужчины.

- Пока неясно, административное или уголовное дело заведут на соседа, - объяснил Евгений. - Передо мной он так и не извинился.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ

В Новосибирске сосед-зожник отправил пославшего его курильщика в нокаут

Конфликт засняли камеры наблюдения, теперь эта запись - главный вещдок в деле (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер