В Новосибирске курильщик, которого избил сосед-зожник, прошел судебно-медицинскую экспертизу

Пенсионер получил удары по голове. Удар пришелся пенсионеры по голове. Фото: предоставлено героем публикации/ стоп-кадр.
В Новосибирске 66-летний пенсионер, которого отправил в нокаут сосед-зожник из-за курения у подъезда, намерен наказать своего обидчика. Об этом он заявил корреспондентам КП-Новосибирск.
Напомним, потасовка произошла возле подъезда дома на улице Высоцкого. Врачи диагностировали у пенсионера ссадины и рассечение на голове – пришлось наложить шов.
- Я написал заявление в полицию, прошел судебно-медицинскую экспертизу, предоставил справки из больниццы. Ее результаты должны прийти в ближайшие дни, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск 66-летний Евгений.
По результатам экспертизы станет ясно, насколько серьезный вред причинен здоровью мужчины.
- Пока неясно, административное или уголовное дело заведут на соседа, - объяснил Евгений. - Передо мной он так и не извинился.
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