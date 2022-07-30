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Происшествия30 июля 2022 2:53

В Новосибирске грабитель в маске напал на пожилую женщину в подъезде

Жулик был в черной кепке и спортивном трико
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Грабитель набросился на пожилую женщину.

Грабитель набросился на пожилую женщину.

Налетчик набросился на пожилую женщину в подъезде дома № 33 по улице Богдана Хмельницкого.

- Силой он забрал у нее кошелек, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Его приметы: примерно 30-40 лет, смуглая кожа, рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную кепку, синюю футболку, черные спортивные трико, черные кроссовки, на шее у него была цепочка. Свое лицо он прятал под медицинской маской.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, полицейские просят сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» по тел. (383) 232-20-02, 8-991-505-10-72.

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